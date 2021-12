La séance plénière du 18 décembre dans le cadre du 31e Conférence nationale de la diplomatie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a exprimé la volonté d’édifier une diplomatie intégrale et moderne, répondant aux exigences du développement national dans la nouvelle situation.

S’exprimant lors de la séance plénière du 18 décembre dans le cadre du 31e Conférence nationale de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a analysé les exigences et tâches de ce secteur d'ici à 2030 et avec vision pour 2045.

Il a souligné l’importance d’assurer la direction du Parti d’édifier une diplomatie intégrale et moderne basée sur trois piliers : relations extérieures du Parti, diplomatie d'État et diplomatie du peuple.

Selon lui, la diplomatie doit renouveler ses méthodes de travail, chercher de nouvelles orientations et de nouveaux domaines de coopération pour répondre aux exigences du développement national telles que diplomatie technologique, diplomatie numérique, diplomatie environnementale, diplomatie sanitaire et politique énergétique.

La diplomatie vietnamienne devra fonctionner dans un cadre institutionnel de plus en plus perfectionné, munir d'un appareil d’organisation efficace, de méthodes de travail normalisées et numérisées, de capacités d’innovation et de créativité et s'adapter de manière proactive aux évolutions rapides.

Pour édifier une diplomatie intégrale et moderne, les cadres diplomatiques doivent se doter d'une base idéologique politique solide, d'un style et de méthodes de travail modernes et professionnels, de qualifications répondant aux normes régionales et internationales.

Le ministre Bui Thanh Son a exprimé le souhait de collecter des suggestions pertinentes sur les mécanismes et politiques en matière de recrutement, de formation et de nomination des cadres. -VNA