Ernesto Hartikainen, expert de haut rang sur l’économie circulaire de l’organisation Sitra. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), en coopération avec l'ambassade de Finlande au Vietnam, a organisé le 7 octobre à Hanoï un dialogue avec la presse sur l'économie circulaire.

L'événement avait pour but d'aider les journalistes à mieux comprendre et à enrichir leurs connaissances sur le modèle de l’économie circulaire, sur les avantages et défis qui se posent dans l’application de ce nouveau modèle économique ainsi que des expériences finlandaises en la matière.

C’était l’occasion de dialoguer directement entre la presse, des entreprises, des responsables de ministères et secteurs sur l’application de l’économie circulaire et la tendance de son développement au Vietnam.

S’exprimant à l’occasion, Nguyen Quang Vinh, secrétaire général de la VCCI, président du Conseil pour le développement durable des entreprises vietnamiennes, a estimé que dans ce contexte de faire face à de nombreux problèmes comme l'épuisement des ressources naturelles, la pollution de l'environnement, le changement climatique, l’application des accords de libre-échange et accords internationaux déjà signés... l'économie circulaire, pour le Vietnam, était une solution optimale pour une économie verte, en croissance en conformité avec les intérêts sociaux et environnementaux.



Les entreprises en particulier et l'économie en général sont toujours confrontées à la question : comment assurer l'efficacité des activités de production, d’affaires et de développement économique parallèlement avec la protection de l’environnement. L’économie circulaire est la solution pour résoudre cette question, a-t-il souligné.



Selon, Ernesto Hartikainen, expert de haut rang sur l’économie circulaire de l’organisation Sitra, la promotion de l’économie circulaire dans les pays créera un système permettant de conserver les valeurs pour l'économie. Même, l’économie circulaire pourrait aider à réduire 56% des émissions de CO2 dans le monde d’ici 2050.



Ernesto Hartikainen a également présenté cinq modèles d’affaires au sein de l’économie circulaire : prolonger la vie du produit ; transformer des produits en services ; utiliser les plateformes numériques pour partager et accroître l'efficacité des biens et des ressources naturelles ; privilégier les matériaux recyclables, renouvelables et biodégradables ; et développer les technologies pour améliorer l'efficacité d'utilisation des ressources naturelles dans la chaîne de valeur. -VNA