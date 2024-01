Poursuivant sa tournée dans la province de Hai Duong (Nord), le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé le 10 janvier inspecter et écouter des rapports sur des ouvrages et des projets clés dans la localité.

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 11 janvier 1969, le Vietnam et la Suède ont activement construit, entretenu et développé des relations bilatérales de plus en plus durables et approfondies et obtenu des résultats remarquables dans de nombreux domaines, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Suède Tran Van Tuan lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information.