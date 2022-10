Des produits vietnamiens présentés à un supermarché à Singapour. Photo: VNA

Singapour (VNA) – Le Bureau commercial du Vietnam à Singapore s'est engagé dans de nombreuses activités pour aider les entreprises vietnamiennes à accéder au marché singapourien, en particulier la mise à niveau des mécanismes et des politiques et de leur situation d'importation et d'exportation

Le Vietnam possède une position géographique près de Singapore et les deux pays sont tous membres de l’Accord global et progressif de Partenariat transpacifique (CPTPP) et de l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP).

Le Vietnam et Singapour sont également les deux seuls pays de la région à avoir conclu des accords commerciaux complets avec l'Europe et le Royaume-Uni. Ce sont des atouts pour promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux, a déclaré Cao Xuan Thang, représentant du Bureau commercial du Vietnam à Singapore.

Cependant, des entreprises vietnamiennes rencontrent encore des difficultés dans l’exportation vers Singapore qui est un pays avec une petite population, un revenu par habitant élevé, un marché ouvert mais exigeant.

Au début de 2022, après l’ouverture post-pandémique de Singapour, le Bureau commercial, en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, a organisé un séminaire en ligne, informant près de 400 entreprises singapouriennes des politiques et tendances commerciales au Vietnam. Après le séminaire, de nombreuses délégations d’entreprises singapouriennes sont allées au Vietnam pour sonder des opportunités de coopération.

Le Bureau commercial a également aidé des entreprises nationales dans la présentation de leurs produits lors des foires et sur des plates-formes d’e-commerce à Singapour. -VNA