Hanoï (VNA) - Avec le tarif préférentiel de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam, les légumes et les fruits vietnamiens ont un grand potentiel d’exportation vers l’Union européenne (UE), un marché d'importation à grande échelle pour les légumes et les meilleurs fruits du monde.

Après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) le 1er août 2020, le taux de taxation de certains légumes et fruits vietnamiens entrant dans l'UE a été réduit à 0%, ce qui constitue un énorme avantage concurrentiel du Vietnam par rapport aux pays asiatiques, notamment la Chine et la Thaïlande.

En 2021, les exportations de fruits et légumes vers l’Europe ont enregistré une forte croissance de 17,4% en glissement annuel, avec une valeur de 303 millions de dollars.

Selon les experts, la part de marché des fruits et légumes vietnamiens dans l'UE est encore faible, représentant moins de 1 % de la demande du marché européen.

Afin d'aider les entreprises vietnamiennes à accroître la présence des légumes, fruits et épices vietnamiens sur le marché européen, la délégation de l'UE au Vietnam a coordonné avec l’Oxfam Vietnam et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) pour construire un projet sur le renforcement de la capacité d'exportation des petites et moyennes entreprises vietnamiennes opérant dans le secteur des épices, fruits et légumes (SFV-Export).

Ce projet sera mis en œuvre dans deux ans 2022 - 2023. Son objectif est d’aider les entreprises vietnamiennes à augmenter leurs exportations de fruits, de légumes et d’épices vers l’UE.

Le projet fournira des programmes d'assistance technique spécialisés "sur mesure" pour chaque entreprise en termes de gestion de la qualité, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de développement du marché vers l'exportation vers l'UE. Parallèlement à cela, les opportunités de relations commerciales entre les entreprises et les clients potentiels d'Europe seront également promues.-VNA