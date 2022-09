L'Algérie est un marché potentiel pour l’exportation de café vietnamien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Algérie est l'un des premiers partenaires du Vietnam en Afrique. Actuellement, les deux pays promeuvent leur coopération dans de nombreux domaines, notamment l'exportation de produits agricoles.

L'Algérie est la quatrième économie d'Afrique avec une population de plus de 44 millions d'habitants. En 2020, son PIB a été estimé à 145,2 milliards de dollars et son PIB par habitant, à 3.310 dollars.

Selon le conseiller commercial du Vietnam en Algérie Hoang Duc Nhuan , ces dernières années, l'Algérie a toujours cherché à diversifier son économie, stimuler ses exportations et limiter ses importations. Mais ce pays du Maghreb demeure un marché potentiel pour les produits vietnamiens, a-t-il indiqué, notamment café, poivre, noix de cajou, produits aquatiques d'eau douce, etc... des produits phares du Vietnam que l’Algérie ne peut pas produire.

Bien qu'il s'agisse d'un marché potentiel et d'une porte d'entrée pour les entreprises vietnamiennes désireuses d'accroître leurs investissements et la coopération commerciale sur le vaste marché africain, les échanges entre le Vietnam et l'Algérie sont encore modestes.

Selon des données du Département général des douanes du Vietnam, le commerce bilatéral s'est élevé à 300 millions de dollars en 2017, dont 281 millions de dollars d'exportations du Vietnam.

En raison de la pandémie de COVID-19 et de la politique de restriction des importations de l'Algérie, en 2021, les exportations vietnamiennes ver l’Algérie n’ont atteint que 153 millions de dollars. Le Vietnam a expédié vers ce marché, pour l’essentiel, riz, noix de cajou, confiseries, produits céréaliers, poivre, cannelle, filet de pangasius, meubles en bois... Les cinq premiers mois de 2022, les exportations vietnamiennes ont connu une croissance annuelle d’environ 8%, estimées à 59,8 millions de dollars.

Le café est actuel le premier produit vietnamien d’exportation vers l’Algérie. Outre le café en grain, les entreprises vietnamiennes peuvent promouvoir l'exportation de café transformé et instantané à plus forte valeur ajoutée.

Le café est la boisson préférée des Algériens, chacun en consommant plus de 3 kg par an. Ce pays importe environ 130.000 tonnes de grains de café par an d’une valeur d’environ 300 millions de dollars.

Outre le Vietnam, la Côte d’Ivoire, l’Indonésie, le Brésil et l’Italie figurent également parmi les principaux fournisseurs de café de l'Algérie. Le chiffre d’affaires du café vietnamien exporté par le Vietnam vers l’Algérie représente plus de 65% de la valeur de ses exportations cumulées.

En 2021, les exportations vietnamiennes de café en Algérie ont atteint 56.545 tonnes pour 99,68 millions de dollars, soit une baisse de 6,8% en volume mais une croissance de 6,3% en valeur sur un an.

Le Bureau commercial du Vietnam en Algérie a présenté en février dernier un manuel d'affaires et d'investissement sur le marché algérien pour aider les entreprises vietnamiennes à mieux comprendre ce marché et à promouvoir le commerce bilatéral. Ce livre, de cinq chapitres et 155 pages, est une source d'informations utiles qui aideront les entreprises vietnamiennes à renforcer l'exportation de leurs produits et leurs investissements sur le marché algérien.

Selon le conseiller commercial du Vietnam en Algérie Hoang Duc Nhuan, les entreprises vietnamiennes souhaitant exporter des marchandises vers ce marché doivent veiller à bien se renseigner sur les goûts et la culture des consommateurs musulmans.

Pour exploiter ce marché, les entreprises vietnamiennes doivent proposer des prix raisonnables car la taxe à l'importation en Algérie est assez élevée, et présenter sur les emballages des informations en langue arabe et dans une autre langue (français ou anglais), a-t-il conseillé... -VNA