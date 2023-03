Photo: VNA

Rome (VNA) – Renzo Piraccini, président de la compagnie italienne Cesena Fiera, a émis le souhait que le Vietnam rejoigne la foire des fruits et légumes Macfruit, prévue du 3 au 5 mai dans la ville italienne de Rimini, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, pour présenter ses produits agricoles tropicaux populaires tels que fruit du dragon, litchi et gingembre.

Cesena Fiera est l'organisateur de Macfrut, l'une des trois plus grandes foires internationales annuelles en Europe et l'un des principaux événements économiques et commerciaux en Italie, avec un millier de stands de plus de 90 pays, et la participation de 500 acheteurs et de près de 32.500 visiteurs.

Lors d'une récente rencontre de l'ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung, Renzo Piraccini a salué le potentiel des produits agricoles vietnamiens et a remercié le diplomate pour s'être associé à Macfruit pour présenter ses produits ces deux dernières années.

Il a déclaré que Macfruit 2023 deviendrait encore plus spécial avec la Journée internationale de la myrtille, une nouvelle exposition consacrée au monde des épices et des herbes, et une exposition sur les pépinières et l'innovation variétale.

L’ambassadeur Duong Hai Hung, pour sa part, a souhaité que le Vietnam soit présent à l'événement cette année pour continuer à apporter des produits agricoles et des spécialités de qualité, en particulier fruits et légumes, sur le marché italien et plus largement les marchés européen et internationaux.

Il a déclaré que ce n'était pas seulement une opportunité de présenter les produits vietnamiens, mais aussi de permettre aux localités et aux entreprises vietnamiennes de se familiariser avec les dernières technologies en matière d'agriculture high-tech, de pépinière et d'innovation dans l'arboriculture fruitière.

Pour rappel, l'ambassade du Vietnam en Italie a déjà participé à ces événements en 2021 et 2022.-VNA