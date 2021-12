Bruxelles, 31 décembre (VNA) - Lors d’un récent échange avec le correspondant de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Bruxelles, M.Baron de Grand Ry, consul honoraire du Vietnam en Belgique, a dressé un bilan positif des relations de coopération entre le Vietnam et la Belgique, notamment dans les domaines économique et commercial.

M.Baron de Grand Ry, consul honoraire du Vietnam en Belgique. Photo : VNA

M. De Grand Ry a commenté que les relations commerciales entre les deux pays se développaient rapidement. En 2020, malgré l'impact de la pandémie, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre le Vietnam et la Belgique a augmenté de 6,4%, en particulier, les exportations du Vietnam vers la Belgique se sont accrues fortement. Actuellement, les marchandises expédiées du Vietnam vers la Belgique via les conteneurs transportés par les trains de Hanoï à Liège sont distribuées dans toute l'Europe. Ce qui contribue à promouvoir les exportations du Vietnam vers le marché belge en particulier et celui de l'Union européenne (UE) en général.

Selon M. De Grand Ry, la politique de développement économique du Vietnam est très ouverte. Le Vietnam a beaucoup de potentiel pour l'exportation de fruits frais. Ainsi, il regroupe des importateurs belges de fruits et légumes pour importer des fruits frais du Vietnam vers le port d'Anvers, puis les mettre en frigo pour la distribution dans d'autres pays européens. Ce projet devrait être mis en œuvre début 2022 avec les principaux exportateurs vietnamiens.

M. Baron de Grand Ry, consul honoraire du Vietnam en Belgique (1er, gauche) lors d’une séance de travail entre la délégation de l’ambassade du Vietnam en Belgique et les responsables du port Anvers. Photo : VNA



Le secteur portuaire dispose également d'un grand potentiel de coopération entre la Belgique et le Vietnam. M. De Grand Ry a indiqué qu'une fois que les conditions médicales le permettraient, une réunion en présentiel se tiendrait entre les dirigeants du port d'Anvers et les autorités vietnamiennes, soit en Belgique, soit à Hanoï pour discuter de la mise en œuvre de la coopération dans les ports maritimes et la logistique.

D’après lui, la coopération est très positive car le port d'Anvers est le deuxième plus grand port d'Europe après le port de Rotterdam (Pays-Bas) et c'est aussi un port important pour le Vietnam. Actuellement, environ 3 millions de tonnes de café sont stockées dans les entrepôts du port d'Anvers. Chaque jour, il y a 4-5 wagons transportant environ 25 tonnes de café vietnamien vers la Suisse pour la société Netslé afin de produire des capsules de café Nespresso de très bonne qualité.

Évolution positive des relations commerciales

Le consul honoraire du Vietnam en Belgique a exprimé sa satisfaction devant le fort développement des activités d'import-export du Vietnam ainsi que l'évolution positive des relations commerciales bilatérales, notamment après la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). M. De Grand Ry a déclaré que le Vietnam était également un important fabricant d'électronique aux côtés d'autres grandes puissances asiatiques telles que le Japon. La preuve en est que l'usine d'électronique Samsung au Vietnam demeure la plus grande usine sud-coréenne en dehors du territoire de ce pays. L'électronique Samsung fabriquée au Vietnam est également exportée vers Liège par voie aérienne pour transporter ensuite vers d'autres pays européens. Les atouts du Vietnam dans ce secteur, d’après M.De Grand Ry, consistent en une main-d'œuvre jeune, compétente en anglais, travailleuse et qualifiée qui participe au processus de construction et de développement du pays.

En 2023, le Vietnam et la Belgique fêteront 50 ans d'établissement de relations diplomatiques. Ce sera un jalon important. M. De Grand Ry a déclaré qu'en octobre, il avait assisté à un webinaire organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, réunissant une trentaine de consuls honoraires du Vietnam dans le monde. Pour lui, il s'agit d'un événement magnifique, historique et sans précédent.

« Tous les consuls honoraires comme moi sont très enthousiastes car c'est un grand changement dans la mentalité des dirigeants vietnamiens, très ouverts. Nous avons présenté nos idées pour soutenir les ambassades vietnamiennes à l'étranger afin de renforcer les relations amicales et la coopération avec les pays hôtes", a-t-il souligné.- VNA