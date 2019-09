Les projets pétro-gaziers au Centre du Vietnam sont mis en œuvre par le groupe d’entreprises ExxonMobil, PVN et PVEP selon le plan fixé.

Une délégation de haut niveau de la province de Son La (Nord) a récemment rencontré des autorités de la ville de Newhaven, dans le comté du sud-est de l'Angleterre, le Sussex de l'Est.

Les diplomates vietnamiens, américains et britanniques ont apprécié les réalisations de développement du Vietnam et plaidé pour des liens renforcés entre le Vietnam, les États-Unis et le Royaume-Uni.