La cérémonie de signature de l’accord de coopération entre le ministère vietnamien du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et le ministère bulgare du Travail et de la Politique social. Photo: CPV





Hanoï (VNA) - La signature de l’accord de coopération sur l’exportation de main-d’œuvre avec la Bulgarie permettra au Vietnam d’envoyer 50.000 travailleurs dans les secteurs de la construction, de textile, de l’agriculture, des soins infirmiers…

Dans le cadre de sa visite récente en Bulgarie, une délégation du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, conduite par son ministre Dao Ngoc Dung, a signé un accord de coopération avec le ministère bulgare du Travail et de la Politique social. Ce document repose sur l’engagement conjoint des deux gouvernements d’envoi de travailleurs vietnamiens en Bulgarie.



Ce texte ouvre à une coopération dans le domaine de l’emploi, dont l'exportation de main-d'œuvre et la formation professionnelle.



Ces dernières années, la pénurie de main-d'œuvre en Bulgarie a eu un impact majeur sur l'économie. Face à cette situation, le gouvernement bulgare a mis en place des mesures correctives, dont l’ouverture de son marché de l’emploi aux étrangers.



Depuis le début de l’année, 37 travailleurs vietnamiens ont été autorisés à travailler en Bulgarie. Les employeurs bulgares apprécient leurs qualités et leurs compétences.



En 2017, le Vietnam a envoyé 135.000 travailleurs à l’étranger, le nombre le plus élevé jamais enregistré. En 2018, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales s'est fixé pour objectif 110.000 travailleurs envoyés à l'étranger, tout en maintenant des marchés traditionnels tels que Corée du Sud, Japon et Taïwan (Chine).



De plus, le ministère a également mené des négociations avec de nouveaux marchés tels qu'Israël, le Koweït et la Roumanie. -CPV/VNA