Hanoi (VNA) - Le nombre de personnes faisant l’acquisition d’un bateau de plaisance a connu une forte hausse au Vietnam suite à l’accroissement du niveau de vie de la couche moyenne.

Ces dernières années, les acquisitions en bateau de plaisance au Vietnam ont tendance à s'accroître.

Lors d’un récent colloque concernant l’exposition de bateaux de plaisance de Taïwan (Chine) 2020, Dô Thành Hung, vice-président de l’Association de l'industrie de la construction navale du Vietnam (Vietnam Shipbuilding Industry Association - VISIA), a affirmé que grâce de la croissance économique et à celle du niveau de vie de la couche moyenne, une fois propriétaire de biens immobiliers, les plus aisés désirent disposer d’un bateau de plaisance.



À l’heure actuelle, le Vietnam ne construit que de petits navires, et ne fabrique pas encore de bateau de plaisance haut de gamme. "Les navires présents que l’on voit dans le fleuve de Saigon demeurent des produits d’occasion importés", explique Dô Thành Hung.



Selon un sondage de la VISIA, certaines compagnies de construction navale de ce genre sont pour la plupart des entreprises à participation étrangère. Après construction au Vietnam, les produits sont expédiés à l’étranger.



Ces dernières années, les acquisitions en bateaux de plaisance ont augmenté de dix fois. Ainsi, la VISIA a établi des relations avec les constructeurs et fournisseurs afin d’exploiter le potentiel du marché domestique. Actuellement, les services concernés et les entreprises ont pris contact avec la partie taïwanaise, un des producteurs leaders mondiaux en la matière.



"Les villes riveraines et littorales dont Nha Trang, Phan Thiêt au Centre, Hô Chi Minh-Ville et Vung Tàu au Sud, sont en passe de devenir des destinations de choix des investisseurs du secteur", prévoit-il.



En cas de construire un bateau dans le pays, le coût d’un produit est estimé à 1 à 2 millions d’USD.

Embarcadère de bateaux de plaisance Marina à Vung Tàu, province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu.

Le 4e Salon international attendu à Taïwan



Selon Christie Huang, de l’Association taïwanaise de promotion commerciale (TAITRA en abréviation anglaise), ce territoire constitue le constructeur asiatique le plus important et se hisse au 4e rang mondial en termes de bateaux de plaisance de plus de 24 m de long.



Le 4e Salon international des bateaux de plaisance est prévu du 12 au 15 mars à la ville de Kaohsiung. Cet événement sera organisé par le Département taïwanais du commerce, en partenariat avec l’autorité de Kaohsiung et l’Association taïwanaise de secteur des bateaux de plaisance.



Il s’agit de la manifestation en salle la plus grande d’Asie qui va réunir plus de 500 stands et une centaine d’entreprises dont les constructeurs de renom : Kha Sing, Ocean Alexander, President Yachts, Morningstar Boats, Tachiao…



Selon les prévisions, dans le cadre du 4e Salon, de nombreux séminaires et concours de design sont prévus.-CVN/VNA