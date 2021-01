Hanoi (VNA) - « Triêu dai Viêt » (Dynastie des Viêt) est une organisation terroriste, a déclaré le 5 janvier le ministère vietnamien de la Sécurité publique.

Les quatre chefs de l'organisation terroriste "Triêu dai Viêt". Photo: ministère vietnamien de la Sécurité publique



Quiconque participe à la propagande, incite d'autres personnes à rejoindre ce groupe terroriste, reçoit de l'aide financière, participe aux cours de formation de ce groupe ou agit conformément aux directives de l'organisation sera considéré comme un délinquant terroriste ou un commanditaire du terrorisme, et sanctionné par les lois vietnamiennes, a-t-il informé.

Selon ledit ministère, cette organisation terroriste, basée au Canada, a été créé en janvier 2018 par d'anciens membres du groupe terroriste «gouvernement provisoire du Vietnam». Elle exploite de nombreux sites web et de canaux médiatiques.

Les chefs de l’organisation « Triêu dai Viêt » sont Ngô Van Hoang Hung, de nationalité canadienne; Trân Thanh Dinh, de nationalité allemande; Ngô Manh Cuong, de nationalité française et Huynh Thanh Hoang, de nationalité américaine, a-t-il précisé.

L'organisation opère sous la forme de mener des violences armées, de fournir des financements et de charger ses unités au Vietnam de mener des activités terroristes, d’inciter les gens à organiser des manifestations et à s'engager dans des émeutes pour renverser le pouvoir public, a-t-il indiqué.

Elle a envoyé des dizaines de milliers de dollars et des centaines de millions de dôngs à ses membres au Vietnam pour acheter des armes, fabriquer des bombes, des mines et des drapeaux, et imprimer des tracts et slogans réactionnaires, a-t-il ajouté. -VNA