Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec des dirigeants locaux. Photo : VNA



Quang Nam (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation du gouvernement ont eu le 27 mars une séance de travail avec la Permanence du Comité provincial du Parti de Quang Nam sur les résultats du développement socio-économique en 2021 et au cours du premier trimestre de 2022 ; les orientations, tâches en 2022.

Le Premier ministre a estimé que Quang Nam avait encore beaucoup de potentiels et de forces pour le développement socio-économique. Cependant, le développement de la province n'est toujours pas à la hauteur de son potentiel.

Alors, le Premier ministre a souligné que Quang Nam devait tirer le meilleur parti de ses potentiels, opportunités et résultats obtenus pour "créer de nouvelles opportunités favorables pour attirer les ressources de l'extérieur" pour un développement rapide, durable et vert.

Concernant les tâches précises, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Quang Nam d’achever au troisième trimestre la planification provinciale, et puis la planification au niveau du district et communal.

La province doit continuer de se concentrer sur le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et d’accélérer la 3e injection de vaccins. Le chef du gouvernement a aussi demandé à la province de mobiliser toutes les ressources sociales du peuple pour le développement socio-économique ; de se concentrer sur la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la vie matérielle et spirituelle des personnes dans les régions éloignées, isolées et des minorités ethniques ; de prendre des solutions efficaces pour la réponse aux catastrophes naturelles, au changement climatique, etc.

Selon un rapport provincial, au cours des 25 ans d’édification et de développement depuis son rétablissement, la province a surmonté de nombreuses difficultés pour devenir une localité en croissance contribuant à hauteur de 14% au budget central à partir de 2022. Quang Nam a connu une croissance annuelle de 9,2% pour la période 1997-2021.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation l’accompagnant a rencontré les travailleurs des usines implantées dans le complexe Chu Lai - Truong Hai, district de Nui Thanh.

Le Premier ministre et des dirigeants locaux se sont rendus au cimetière des martyrs de Quang Nam, sont allés offrir de l'encens et des fleurs au Mémorial de la Mère vietnamienne héroïque et planté des arbres souvenirs au Mémorial de la commune de Tam Phu, ville de Tam Ky. -VNA