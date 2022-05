Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec les hauts dirigeants de Gia Lai. Photo : VNA

Gia Lai (VNA) - Dans le cadre de son tournée dans la province de Gia Lai dans les Hauts Plateaux du Centre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation du gouvernement ont eu le 22 mai une séance de travail avec les hauts dirigeants locaux sur la situation et les résultats de la mise en œuvre de la tâche de 2021, des quatre premiers mois de 2022, de toute l’année 2022 et des années suivantes.

Le chef du gouvernement a estimé que Gia Lai était une province disposant d’une position stratégique en termes d'économie, de défense et de sécurité, le centre du Triangle de développement Vietnam - Laos - Cambodge. "C'est les ressources fondamentales pour que Gia Lai se développe rapidement et durablement", a-t-il souligné. Gia Lai développe la culture de plants à haute valeur économique telles que le café, le thé, l'hévéa, l'anacardier, le poivre... La province possède des atouts pour le développement d’énergies renouvelables, de la transformation des minerais. La province a la porte frontalière internationale Le Thanh et dispose de potentiel pour développer le tourisme.

Le Premier ministre a franchement souligné, outre les avantages, les limites auxquelles Gia Lai doit prêter attention et surmonter. Gia Lai n'a pas pleinement exploité son potentiel ; ses infrastructures sont encore limitées ; la vie des habitants des zones lointaines et reculées reste encore difficile ; le travail de protection de l'environnement dans certains endroits laisse à désirer.

Il a noté des tâches et solutions clés que la province devait mettre en œuvre dans les temps à venir. Elle doit se concentrer sur la mise en œuvre effective des résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement sur la prévention et le contrôle du COVID-19 et le redressement et le développement socio-économiques ; accélérer la restructuration économique en association avec la transformation du modèle de croissance ; appliquer les sciences et technologies ; mobiliser et utiliser efficacement les ressources pour un développement économique rapide et durable ; développer les domaines clés comme l'agriculture d'application de haute technologie associée à l'industrie de transformation, les énergies renouvelables, le tourisme de haute qualité.

Pham Minh Chinh a insisté sur la diversification des ressources, le renforcement de la coopération public-privé pour le développement des infrastructures ; sur l’amélioration de l'efficacité de la gestion de l'État dans l'exploitation et l'utilisation des terres, de l'eau, de la forêt, des ressources naturelles, dans la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique.

Gia Lai devrait améliorer l'environnement de l'investissement et les indicateurs de la réforme administrative et de la compétitivité ; développer des ressources humaines de qualité pour répondre aux exigences de développement ; promouvoir la coopération avec les provinces du Sud du Laos et du Nord-Est du Cambodge.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Gia Lai, Ho Van Nien. Photo : VNA

Lors de la séance de travail, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Ho Van Nien, a cité les résultats obtenus par la localité en 2021, avec notamment l'augmentation du Produit intérieur brut régional de 9,71 % par rapport à 2020. Son indice de compétitivité régionale se classe au 26e rang national et deuxième dans les Hauts Plateaux du Centre, en hausse de 12 places par rapport à 2020.

A cette occasion, la province a donné des recommandations concernant la construction de l'autoroute Pleiku - Quy Nhon, l’ouvrage hydraulique de Ia Mor, l’attrait des fonds d'aide publique au développement pour des projets de transport et d’hydraulique. -VNA