Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 7 mars à Hanoï des dirigeantes et gestionnaires des agences du ressort central et a remis le Prix Kovalevskaia, à l'occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars) pour honorer les contributions des femmes vietnamiennes à l’édification et au développement du pays.

Les représentantes des femmes participantes à cette rencontre ont exprimé leur détermination pour mettre en œuvre les contenus liés aux femmes ; continuer à promouvoir les traditions culturelles vietnamiennes et les bonnes qualités des femmes vietnamiennes dans chaque famille ; et de consacrer les efforts et l’intelligence à l’édification nationale.

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses chaleureuses salutations et ses meilleurs vœux à toutes les femmes vietnamiennes.

Il a affirmé que le Parti et l'État prêtaient toujours une attention particulière au travail des cadres féminins et à l'égalité des sexes et créait des conditions pour promouvoir le rôle de la femme vietnamienne. Cela se reflète dans les options, les lignes directrices, les politiques, en particulier la 11e Résolution du Bureau Politique, la 16e Résolution du Comité central du Parti, la Constitution de 2013, la Loi sur l'égalité des sexes, etc.

Le chef du gouvernement a estimé que la proportion de femmes députées représentait 30,3%, classant le Vietnam à la 64e place au monde, à la 4e en Asie et à la première au sein de l'AIPA. Les femmes dirigeantes ont représenté 50% du nombre total des dirigeants au sein des ministères, agences du niveau ministériel et gouvernemental.

Le nombre des femmes intellectuelles participant à la recherche scientifique est en augmentation. Elles ont obtenu de nombreux succès au pays comme à l’étranger. Leurs études scientifiques sont reconnues dans le monde entier. De nombreux collectifs et individus ont reçu le noble prix Kovalevskaia.

Le Premier ministre a constaté que les contributions des femmes étaient aussi énormes dans d'autres domaines comme la production, l’éducation, la justice, le commerce, les sports, l’art…



Pour promouvoir les talents, l'intelligence, la bienveillance et les bonnes traditions des femmes vietnamiennes dans la reprise et le développement socio-économique, le Premier ministre a demandé de mettre en œuvre effectivement la Stratégie nationale sur l'égalité des sexes dans la période 2021 - 2030 et trois Programmes cibles nationaux lié au travail des femmes et à l'égalité des sexes ; de continuer à perfectionner le système de politiques et de lois sur l'égalité des sexes et la prévention et la réponse à la violence sexiste ; d’accorder plus d'attention au travail de formation des cadres féminins.

"Il s'agit d'une tâche régulière et importante et aussi de la responsabilité de l'ensemble du système politique, en particulier des leaders", a affirmé Pham Minh Chinh.

Lors de la rencontre, au nom du Conseil du Prix Kovalevskaia, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis ce prix à un collectif féminin de 10 scientifiques et un individu. - VNA