Hanoï (VNA) - La conférence en ligne entre le gouvernement et les localités portant sur les résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique en 2021 et la mise en œuvre des conclusions du Comité central du Parti et de la Résolution de la 15e Assemblée nationale s'est terminée ce mercredi 5 janvier.

La conférence en ligne entre le gouvernement et les localités. Photo : VNA

Les délégués ont proposé de continuer à perfectionner et synchroniser le système juridique ; d’éliminer les obstacles dans l'investissement ; de promouvoir l'investissement public ; d’appliquer des politiques fiscales et monétaires pour soutenir la reprise et le développement socio-économiques.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a souhaité que le gouvernement et les autorités locales soient plus intègres, disciplinés et fonctionnent plus efficacement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné 10 points positifs de 2021, notamment le contrôle de la pandémie de COVID-19, l’accélération de la diplomatie vaccinale et de la vaccination, la modification de la stratégie de prévention et de lutte contre le COVID-19, le rétablissement de la croissance du PIB au quatrième trimestre, la stabilité macroéconomique, le contrôle de l'inflation.



Le Premier ministre a aussi cité de principaux risques externes et difficultés internes pour 2021 et 2022 ; identifié le thème pour la mise en œuvre des objectifs et tâches de 2022 : « Solidarité et discipline ; adaptation proactive, en toute sécurité et efficace ; et rétablissement ».

Il a demandé d'accélérer la restructuration économique liée au renouvellement du modèle de croissance ; de diversifier les marchés d'exportation ; de tirer parti des opportunités offertes par les accords de libre-échange ; de renforcer la protection de l'environnement ; de se concentrer sur le développement de l’économie maritime.

Le gouvernement va poursuivre l’élaboration et le perfectionnement de l'institution, l'organisation de l'appareil d’application de la loi ; appréhender fermement la situation, gérer rapidement toutes les situations ; lutter résolument pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale ; continuer à soutenir la communauté vietnamienne d'outre-mer et mettre en œuvre efficacement le travail de protection des citoyens, a-t-il souligné. -VNA