Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 24 août à Hanoï la réunion thématique d’août du gouvernement sur la préparation de textes juridiques.



Les participants ont discuté des projets de loi sur le foncier (modifiée), les prix (modifiée), les appels d’offres (modifiée) et les coopératives (modifiée).



Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le gouvernement considérait l’édification et l'amélioration institutionnelles comme l'une des tâches importantes qui devaient être menées régulièrement et continuellement. Selon lui, les quatre projets de loi abordés lors de cette réunion sont tous difficiles, impliquant de nombreux sujets, domaines et lois. Il a ensuite déclaré apprécier les efforts des ministères dans la préparation et la présentation de ces projets de loi.



S’agissant des tâches futures, le Premier ministre a demandé aux organes compétents de continuer à recueillir les idées et avis des spécialistes et personnes concernées. Il a demandé que la préparation de lois doive respecter les préconisations et les politiques du Parti, assurer le renforcement de la gestion de l’Etat, résoudre des problèmes rencontrés dans la réalité et répondre aux attentes de la population et des entreprises…



Le chef du gouvernement a ordonné aux ministères et organes compétents de collaborer activement avec les organes de l’Assemblée nationale dans la préparation des projets de loi et d’ordonnance pour la 4e session de l’Assemblée nationale. -VNA