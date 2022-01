Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Plusieurs universités à Hanoï planifient la reprise des cours en présentiel après les vacances du Nouvel An lunaire.



L'Université nationale de Hanoï mène des préparatifs pour pouvoir reprendre les cours en présentiel à partir du deuxième semestre de l'année scolaire 2021-2022 tout en assurant la prévention et le contrôle de l’épidémie.



L'Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) envisage le retour de ses 35.000 étudiants vers le 15 février.

Pham Hong Chuong, recteur de l'Université nationale d'économie, a indiqué que son école comptait reprendre les cours en présentiel à partir du 14 février.



L’Université de culture de Hanoï prévoit la reprise des cours en présentiel à partir du 14 février, alors que l’Université de commerce extérieur planifie le retour des étudiants en première et dernière année le 16 février et le 1er mars pour les étudians en 2e et 3e année. -VNA