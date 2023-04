Clients chez FPT Télécom. Le segment de l'exportation de logiciels aura des perspectives positives à moyen et long terme grâce à la transformation numérique. Photo fpt.com.vn

Hanoï, 13 avril (VNA) - Le marché boursier est dans une situation favorable avec de nombreux facteurs de soutien tels que la baisse des taux d'intérêt de la Banque d'État, un sentiment positif à court terme et le retour des flux de trésorerie.Les experts recommandent aux investisseurs de surveiller et de débourser dans les secteurs de la consommation, de la vente au détail, de la banque, de l'aviation, des télécommunications et technologies de l'information, du pétrole et du gaz.En moins d'un mois, la Banque d'État a réduit à deux reprises certains taux d'intérêt directeurs. Dans le même temps, la Banque d'État élabore et met en œuvre activement des politiques spécifiques pour guider les établissements de crédit dans le décaissement d'un ensemble de 12. 000 milliards de dongs pour le logement social.Grâce à ces politiques de la Banque d'État, les secteurs sensibles aux taux d'intérêt connaissent une croissance assez forte, entraînant la reprise de l'indice VN en mars, telles que les services financiers ( 17,2 %), l'immobilier ( 10,6 %), les matériaux de construction ( 4,5 %) et la banque ( 4,4%). De plus, le secteur du transport a également augmenté de 4,5 % grâce à la reprise du secteur du tourisme et à la politique de réouverture de la Chine.Cependant, l'évolution positive des taux d'intérêt n'a pas été en mesure de créer une impulsion suffisamment forte pour que le marché prolonge la tendance haussière. Les experts en valeurs mobilières ont déclaré que le VN-Index ne pouvait pas renouer avec la tendance haussière dans le contexte d'une situation économique morose au premier trimestre. Le PIB du premier trimestre de cette année n'a augmenté que de 3,32 % par rapport à la même période l'an dernier, soit seulement plus que le taux de croissance du premier trimestre de 2020 sur la période 2011-2023.VNDIRECT s'attend à ce que le VN-Index maintienne une tendance haussière progressive en avril avec une fourchette de fluctuation de 1.030 à 1.110 points. Cette société a déclaré que les investisseurs à long terme pourraient envisager d'acheter une partie de leur portefeuille dès que les taux d'intérêt baissent, tandis que les investisseurs à court terme devraient attendre patiemment que le marché dégage une tendance claire.VNDIRECT a recommandé aux investisseurs de surveiller et de débourser des capitaux dans la consommation, la vente au détail, la banque, l'aviation, les télécommunications - les technologies de l'information, le pétrole et le gaz. VNDIRECT prévoit que les secteurs de la consommation et de la vente au détail connaîtront une forte croissance des bénéfices. Selon VNDIRECT, les problèmes de liquidité du secteur bancaire ont été résolus, réduisant la pression sur les coûts du capital et stimulant la croissance du crédit. En outre, le projet de modification de la Circulaire 16 devrait résoudre les goulots d'étranglement des obligations d'entreprises, réduire le risque d'augmentation des créances douteuses et des coûts de crédit des banques commerciales en 2023.Le secteur aéronautique devrait redevenir positive grâce au nombre de visiteurs internationaux en provenance de Chine qui reviennent au Vietnam. Certaines autres secteurs pourraient passer à une croissance positive des bénéfices en 2023 à partir de la base faible de 2022, notamment l'agriculture ( 18,9%), l'électricité ( 18,7%), les matériaux de construction ( 16,7%).La compagnie par actions de la bourse KB Vietnam Securities Co (KBSV) a fait des prévisions positives pour certains groupes industriels de haute technologie. Plus précisément, le segment de l'exportation de logiciels aura des perspectives positives à moyen et long terme grâce à la transformation numérique et à l'apparition continue de nouvelles plateformes et applications. Les coûts de main-d'œuvre au Vietnam sont relativement faibles par rapport à d'autres pays exportateurs de logiciels.Le segment des télécommunications a connu une croissance régulière grâce à une augmentation du nombre d'abonnés à Internet haut débit de 8 à 10 %. Le développement de l'Internet haut débit mobile, y compris 4G-5G, est une étape décisive pour les entreprises de télécommunications. La production de puces devrait également connaître une croissance à deux chiffres en 2023, certaines actions ayant de fortes activités d'exportation de logiciels et de transformation numérique.KBSV a également fait des recommandations d'investissement dans un certain nombre de groupes énergétiques, tels que les actions pétrolières et gazières, sur la base de l'attente que les prix du pétrole resteront élevés et que de nouveaux projets seront mis en œuvre dans un proche avenir. Le segment de l'énergie thermique devrait également bénéficier de la fin du cycle de La Nina, ouvrant ainsi l'espace mobilisateur pour les centrales thermiques. En outre, les prix du charbon et les prix du gaz entrant ont tendance à se refroidir, ce qui est également un facteur positif, améliorant la marge bénéficiaire brute de ce groupe./.Le segment des télécommunications a connu une croissance régulière grâce à une augmentation du nombre d'abonnés à Internet haut débit de 8 à 10 %. Le développement de l'Internet haut débit mobile, y compris 4G-5G, est une étape décisive pour les entreprises de télécommunications. La production de puces devrait également connaître une croissance à deux chiffres en 2023, certaines actions ayant de fortes activités d'exportation de logiciels et de transformation numérique.KBSV a également fait des recommandations d'investissement dans un certain nombre de groupes énergétiques, tels que les actions pétrolières et gazières, sur la base de l'attente que les prix du pétrole resteront élevés et que de nouveaux projets seront mis en œuvre dans un proche avenir. Le segment de l'énergie thermique devrait également bénéficier de la fin du cycle de La Nina, ouvrant ainsi l'espace mobilisateur pour les centrales thermiques. En outre, les prix du charbon et les prix du gaz entrant ont tendance à se refroidir, ce qui est également un facteur positif, améliorant la marge bénéficiaire brute de ce groupe.- VNA