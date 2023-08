Un entreprise en activité dans le Parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP) situé dans le chef-lieu de Tan Uyen, province de Binh Duong. Photo: VNA



Singapour (VNA) – Le Vietnam dispose d’un grand potentiel de croissance dans les domaines de la numérisation et des énergies renouvelables, ainsi qu'une structure démographique jeune et dynamique, ce qui en fait l'un des marchés prioritaires pour les investisseurs singapouriens.



Des entrepreneurs singapouriens ont fait cette déclaration lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).



Cindy Lim, directrice générale de Kepple Infrastructure Holdings Pte Ltd, a estimé que le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2020-2030 et vision pour 2050, récemment rendu public par le gouvernement vietnamien, offrait aux investisseurs l’opportunité de participer à la transition énergétique au Vietnam.



Le groupe Kepple est prêt à doubler ses investissements dans le développement des énergies renouvelables au Vietnam dans les temps à venir, a-t-elle dit.



Ronald Tay, directeur de CapitaLand Development, a souligné que le Vietnam était un marché important pour de nombreuses entreprises singapouriennes, leur offrant un potentiel élevé et à long terme. Il a appelé le Vietnam à maintenir une politique ouverte et transparente pour favoriser le développement à long terme de son économie.



Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973 et de leur partenariat stratégique en 2013, la coopération économique et les investissements entre le Vietnam et Singapour n’ont cessé de croître, avec un grand potentiel dans de nouveaux domaines tels que le développement durable, les énergies renouvelables, l'économie verte et l'économie numérique. En effet, Singapour est le deuxième investisseur étranger au Vietnam avec, à ce jour, un montant total de 73,453 milliards de dollars et 3.273 projets valides. - VNA