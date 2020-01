La cité impériale de Huê attire plusieurs touristes. Photo: VNA



Thua Thien-Huê (VNA) - Une série d'activités reproduisant le Têt traditionnel de la Cour royale de Huê auront lieu du 23e jour du 12e mois lunaire du Cochon au 7e jour du premier mois lunaire du Rat.

Selon le Centre de conservation des monuments de Huê, la cérémonie d'érection du mât rituel du Têt ou "cây nêu" aura lieu à Trieu Mieu, The Mieu et au Palais Long An le 17 janvier ou le 23e jour du dernier mois lunaire pour annoncer l'arrivée du Têt.



Le programme "Le vieux parfum des gâteaux du Têt", qui propose un concours de fabrication de banh chung et de banh tet, est prévu le 18 janvier. Des canons seront tirés dans la soirée du Réveillon du Nouvel An.

À l'occasion du Têt traditionnel du Rat, la zone du patrimoine de Huê sera ouverte gratuitement aux visiteurs du 25 au 27 févier, soit du 1er jour au 3e jour du 1er mois lunaire.



Ces jours-ci, les visiteurs auront la chance d'assister à la cérémonie de relève de la garde à la Porte du Midi (Ngo Môn), à la danse du dragon, aux spectacles de nha nhac (musique de la cour royale de Hué), aux jeux royaux et à la calligraphie dans la cour du palais Thai Hoa.



La citadelle impériale de Hue a été reconnue comme site du patrimoine culturel mondial par l'UNESCO en 1993.



En 2020, le secteur touristique de la province s'efforce d'accueillir de 5 à 5,2 millions de visiteurs, dont 40 à 45% d'étrangers. Les recettes touristiques totales devraient atteindre 12.000 milliards de dongs (518,7 millions de dollars). -VNA