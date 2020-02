Cérémonie de signature d'un accord de coopération sur le développement de la toiture photovoltaïque dans les zones franches, industrielles, et celles de hautes technologies. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Plus d’un millier d’entreprises situées dans les zones franches, industrielles, et celles de hautes technologies à Ho Chi Minh-Ville devront installer des panneaux solaires sur leurs toits au cours des prochaines années afin de promouvoir le développement vert.



Ce contenu fait partie d'un accord de coopération sur le développement de la toiture photovoltaïque dans les zones franches, industrielles et celles de hautes technologies, signé lundi par l’Association d’affaires des autorités des zones franches d’exportation et industrielles de Ho Chi Minh-Ville (HBA) et la société BCG Energy, une filiale de Bamboo Capital Group (BCG).



Entre 2020 et 2024, BCG Energy développera au moins 300 MWc (Mega Watt-crête) d'énergie solaire sur les toits d’usines de la mégapole du Sud. De son côté, la HBA vise à installer des panneaux solaires d’une puissance totale de 1.000 MWc sur les toits d’un millier d’entreprises afin de diminuer de 23 millions de tonnes les émissions de CO2.



Lors de la cérémonie de signature, le président de la HBA, Nguyen Van Be, a déclaré que les entreprises des zones franches, industrielles et de hautes technologies avaient désormais une demande de modernisation technologique. L'application de l'énergie verte à la production sera, selon lui, une force motrice pour leur développement.



Partageant cette opinion, le directeur général de BCG Energy, Pham Minh Tuan, a estimé que l'énergie solaire sur les toits ou l'utilisation d'énergie propre dans la production était essentielle pour les entreprises s’orientant vers le développement durable.



Les entreprises participantes obtiendront de nombreux avantages, notamment des toits renforcés. En outre, l'utilisation d'énergie propre les aidera également à acquérir des certificats liés à l'environnement et au développement durable, au profit de leurs activités commerciales, a-t-il ajouté. -VNA