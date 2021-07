Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Plus de 900 des 12.000 volontaires participant à la deuxième étape de la troisième phase de l'essai clinique du vaccin anti-COVID-19 Nano Covax ont reçu leurs premières injections le 2 juillet.

La 2e étape de la 3e phase d'essai du vaccin Nano Covax est réalisée à l'Académie de médecine militaire et au Service de la santé de la province de Hung Yen (Nord), à l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh Ville et aux Centres de médecine préventive des provinces de Long An et de Tien Giang (Sud).

Photo : VNA

Selon les prévisions, tous les volontaires recevront la première injection d'ici le 15 juillet et la seconde d'ici le 15 août.

À l'heure actuelle, 1.000 volontaires de la première injection de la 3e phase d'essai du vaccin Nano Covax sont dans un état de santé stable. Ils devraient obtenir leur seconde injection le 10 juillet.

Les volontaires auront des échantillons de sang prélevés pour tester la génération de l'immunité d'ici le 30 juillet, et les données sur la sécurité du vaccin et la génération de l'immunité devraient être disponibles d'ici la mi-septembre.

Le vaccin Nano Covax a été développé par la Société de biotechnologies pharmaceutiques Nanogen, depuis mai 2020, sur la base de la technologie des protéines recombinantes. Avant l'essai de la 3e phase, ce vaccin a subi 2 phases d'essais cliniques : 1ère phase depuis le 18 décembre 2020 ; la 2e phase depuis le 26 février 2021 ; et la 3e phase depuis le 11 juin 2021.

Les essais de troisième phase, utilisant uniquement les doses de 25 mcg, couvrent 13.000 volontaires âgés de 18 à 75 ans dans tout le pays.

Les critères de recrutement des volontaires seront donc assouplis en raison de l'innocuité du Nano Covax enregistrée lors des deux premières phases. Les participants doivent être âgés de 18 à 75 ans. Une numération globulaire ainsi que la recherche d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2 seront effectuées. Ceux déjà exposés au coronavirus ou disposant d'anticorps seront éliminés. –VNA