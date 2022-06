Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai lors de la 3e session de l'Assemblée nationale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a déclaré le 2 juin à l’Assemblée nationale (AN) que 22.000 milliards de dôngs (plus de 900 millions de dollars) de l’ensemble de mesures d'aide de 347.000 milliards de dôngs approuvé pour relancer l’économie vietnamienne, touchée par le COVID-19, avaient été décaissés.

C'est une prémisse très importante pour croire que cet ensemble de mesures d’aide sera bien mis en œuvre dans les temps à venir, a-t-il affirmé.

L’AN a adopté en janvier une résolution sur les politiques budgétaires et monétaires pour soutenir le Programme de reprise et de développement socio-économiques d’une valeur de 350.000 milliards de dôngs, afin de relancer l’économie frappée par le coronavirus, en mettant l’accent sur l’aide aux entreprises et travailleurs impactés.

Débats sur des questions socio-économiques. Photo: VNA



Le processus de mise en œuvre du Programme de relance et de développement socio-économiques fait actuellement l’objet d’une grande attention de la part des milieux d’affaires et des experts économiques.



Selon ces derniers, les mesures qui auront un effet direct sont : la réduction des taux d’intérêt, le soutien au logement pour des travailleurs dans certaines grandes zones économiques ou aux investissements dans les infrastructures... Ces solutions créeront un climat de l’investissement et des affaires plus favorable ainsi qu’une base de développement durable pour l’économie. -VNA