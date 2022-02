Des employés de Hanoï retournent au travail après le Têt . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Environ 90,24% des entreprises implantées à Hanoï ont repris le 7 février leurs activités et le taux d'employés retournant au travail a atteint 96,13%, selon la Fédération du Travail de la capitale.

Il s’agit d'entreprises d'envergure implantées pour la plupart dans les zones industrielles et franches, du secteur textile notamment.

Des responsables de la Fédération du Travail de Hanoï rendent visite à des ouvriers. Photo: VNA



A Hô Chi Minh-Ville, des centaines de milliers d’employés sont retournés le 8 février au travail, selon le Comité municipal de gestion des zones franches et industrielles.

Près de 1.500 entreprises installées dans les 17 zones franches et industrielles de la mégapole du Sud ont repris leurs activités et le taux d'employés retournant au travail a atteint plus de 82%.

Les entreprises appliquent plusieurs mesures pour assurer la santé des travailleurs. -VNA