Un stand vietnamien au SIAL. Photo: VNA

Paris (VNA) – Une délégation d’entreprises vietnamiennes participent au Salon international de l’alimentation (SIAL), qui se déroule à Paris du samedi 15 au mercredi 19 octobre.



La présence de la délégation vietnamienne, composée de plus de 80 entreprises, est inscrite dans le cadre du Programme national de promotion du commerce. C'est également l'un des événements importants de la série d'activités dans le cadre du programme sur l’édification d'une stratégie de marque pour l'industrie alimentaire au Vietnam.



Les stands vietnamiens proposent du miel, du poivre, des noix de cajou, des légumes, du riz et des produits à base de riz... Ce sont les atouts du Vietnam pour les exportations sur le marché européen. Plusieurs entreprises vietnamiennes envisagent également de promouvoir leurs produits bio en France.



L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a déclaré apprécier la large participation des entreprises vietnamiennes au SIAL, contribuant à la promotion des marques alimentaires vietnamiennes sur le marché international.



De son côté, Jean-Marc Callois, représentant du ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a indiqué que le potentiel commercial entre la France et le Vietnam demeurait énorme et qu’avec les efforts des entreprises, les relations commerciales bilatérales se développeraient de plus en plus dans les temps à venir.-VNA