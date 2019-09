Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a approuvé lundi 16 septembre l’ajout de l’aide non remboursable du gouvernement irlandais d’un montant de 77,49 milliards de dôngs (3,36 millions de dollars) dans les prévisions budgétaires de l’État pour cette année.

Vue de la réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

La somme sera utilisée pour les communes exposées à des difficultés particulières dans le cadre du programme 135, programme de développement socio-économique des communes montagneuses et celles peuplées de minorités ethniques les plus déshéritées.



Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a indiqié que l’aide sera versée à Hà Giang avec 18 milliards de dôngs, Hoa Binh 20,9 milliards de de dôngs, Quang Tri 9,49 milliards de dôngs, Kon Tum 19,2 milliards de dôngs et Tra Vinh 9,9 milliards de dôngs.

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, lors de la réunion. Photo: VNA

En vertu de l’accord, le gouvernement irlandais s’est engagé à offrir plus de 12 millions d’euros (13,2 millions de dollars) au maximum d’aides non remboursables à un projet visant à aider les communes en situation particulièrement difficile dans le cadre du programme 135 au cours des exercices 2017 à 2020.



L’année dernière, cinq provinces de Hà Giang, Hoa Binh, Quang Tri, Kon Tum et Tra Vinh ont été chargées de débourser 79,8 milliards de dôngs pour le projet. - VNA