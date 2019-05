Programme de formation des volontaires pour le Vesak 2019 s’est tenu le 7 mai au Centre culturel du bouddhisme de Tam Chuc, province de Hà Nam. Photo : vtc.vn

Ha Nam (VNA) - Plus de 7.200 jeunes volontaires seront mobilisés par le Centre national de volontariat du Comité central de l’Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh pour soutenir les activités de la Journée du Vesak des Nations unies (ONU) 2019, qui aura lieu du 12 au 14 mai dans la province de Hà Nam au Nord.

Cette information a été donnée lors du Programme de formation des volontaires pour le Vesak 2019 qui s’est tenu le 7 mai au Centre culturel du bouddhisme de Tam Chuc, province de Hà Nam.

Les jeunes sélectionnés, qui peuvent parler bien des langues étrangères, sont en bonne santé et très dynamiques. Ils ont également des connaissances de base en bouddhisme et sont bien conscients du rôle et des responsabilités de la jeunesse vietnamienne.

Le Vesak 2019 devrait accueillir 500 délégations internationales et des représentants de 112 pays et territoires, environ 1.650 délégués internationaux, et 1.500 délégués vietnamiens, dont des dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, outre 15.000-20.000 bouddhistes, fidèles et habitants.

Selon l’Église bouddhique du Vietnam, la province de Hà Nam a presque achevé ses préparatifs pour cet événement qui sera célébré du 12 au 14 mai au Centre culturel du bouddhisme de Tam Chuc.-VNA