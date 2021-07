Des destinations touristiques du Vietnam.

Tokyo (VNA) - Plus de 63,4% des Japonais interrogés dans une enquête menée par le Centre ASEAN-Japon (AJC) ont déclaré qu'ils souhaitaient aller au Vietnam pour faire du tourisme, et un pourcentage élevé de ceux qui avaient visité le pays (plus de 70%) souhaitaient y retourner.

Les résultats de l'enquête en ligne, menée en janvier 2021 par AJC en coordination avec la société Marketing Voice auprès de 10.000 participants, dont 8,9% ayant déjà visité le Vietnam, ont été annoncés lors d'une conférence de presse tenue le 13 juillet.

Selon l'enquête, 46,4% des Japonais sont satisfaits de la cuisine et des paysages, tandis que 38,2% satisfaits des destinations touristiques et sites historiques du Vietnam.

En ce qui concerne le facteur décisif dans leur choix du Vietnam comme destination, 20,3 % des interrogés ont répondu "Recommandation de proches" et "Voyage peu coûteux", suivi de "Blogs en ligne et sites de critiques" (18,1 %).

Quant à leurs impressions sur le Vietnam, le pourcentage le plus élevé a répondu "Bonne cuisine" (28,4%) suivi de "Riche en histoire et en culture" (26,2%). -VNA