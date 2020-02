Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Au cours des deux premiers mois de cette année, le commerce extérieur des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques est estimé à près de 9,7 milliards de dollars, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Concrètement, le pays a exporté pour 5,34 milliards de dollars de ces produits et importé pour 4,3 milliards de dollars, soit un recul respectivement de 2,8% et 6,7% en variation annuelle.

Ainsi, ce secteur a affiché une exportation excédentaire de plus d’un milliard de dollars, en hausse de 18,4% en glissement annuel.

En février, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint 2,57 milliards de dollars, en hausse de 33,6% en un an, mais en recul de 7% sur un mois.

Actuellement, la Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne et l’ASEAN sont les quatre grands débouchés de ces produits vietnamiens.

Depuis le début de l’année, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en coordination avec les autres ministères et organes compétents, ainsi que les localités, a organisé plusieurs activités de promotion du commerce sur de nouveaux marchés dans l’effort de diversifier les débouchés. Il cherche également à renforcer la consommation à l'intérieur du pays.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural continue de coopérer avec le Service du commerce de l’ambassade du Vietnam en Chine pour étudier la possibilité d’organiser un Forum d’affaires Vietnam-Chine sur la consommation de thé et café.

En outre, il compte envoyer une délégation au Brésil pour promouvoir les échanges commerciaux de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques entre les deux pays, et organiser un forum des produits agricoles à l’occasion de la foire internationale des boissons et produits alimentaires Foodex 2020 prévue du 9 au 13 mars au Japon. -VNA