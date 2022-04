Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Plus de 50.000 cartes SIM seront distribuées gratuitement aux visiteurs internationaux au comptoir d'information touristique de Da Nang du terminal international de l'aéroport international de Da Nang.

Lancé à l'occasion de la réouverture au tourisme international, ce programme, intitulé "Enjoy Danang", est organisé conjointement par le Centre de promotion du tourisme de Da Nang, la Société par actions d'investissement et d'exploitation du terminal international de Da Nang et VNPT Da Nang.

Avec chaque carte SIM gratuite, les touristes étrangers bénéficient immédiatement de 2 Go d'utilisation de données par jour et de 1.000 minutes de voix sur le réseau avec un cycle de 30 jours à compter de la date d'activation. Le programme dure d'avril à juin 2022.

Après plus d'un mois de réouverture au tourisme international, Da Nang a accueilli 29 vols internationaux transportant 2.560 passagers étrangers. Dans les temps à venir, un certain nombre de vols internationaux de Singapour, du Japon, de Thaïlande et de Malaisie vers Da Nang devraient être opérés avec une fréquence de 41 vols par semaine. -VNA