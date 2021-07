Le dévastement des produits chimiques toxiques par les Etats-Unis dans la guerre au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'Association des victimes de l'agent orange du Vietnam a annoncé recevoir plus de 500 œuvres pour participer au premier concours de rédaction d'articles ayant pour thème “La catastrophe de l’agent orange au Vietnam et le règlement des conséquences des produits chimiques toxiques déversés par les États-Unis dans la guerre au Vietnam”.

Ce concours a été lancé par l'Association des victimes de l'agent orange du Vietnam et est ouvert à tous les journalistes professionnels et collaborateurs des agences de presse du pays, citoyens vietnamiens résidant à l'étranger, fonctionnaires et membres de l'Association nationale des victimes de l'agent orange.

La cérémonie de remise de prix aura lieu à l’occasion du 60e anniversaire de la Journée pour les victimes de l'agent orange du Vietnam et de la catastrophe de l’agent orange au Vietnam (10 août 1961-10 août 2021). -VNA