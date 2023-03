Photo d'illustration: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Association des entreprises de produits vietnamiens de haute qualité a rendu publique jeudi 9 mars la liste de 519 entreprises lauréates de certificats des produits de haute qualité en 2023.

Parmi elles, on compte 32 entreprises élues par les consommateurs depuis 27 années consécutives tandis que 41 autres ont fait leur toute première apparition.

La sélection d'entreprises lauréates de certificats des produits de haute qualité a été basée sur un sondage mené par l'Association des entreprises de produits vietnamiens de haute qualité, depuis septembre 2022 jusqu'ici, auprès des consommateurs via des rencontres directes, des interviews et des fichiers de sondage dans plus des points de vente dans de nombreuses villes et provinces du pays.

Les sociétés d’industrie agroalimentaire A Chau, Ha Long, Vinamilk, la société par actions du groupe Trung Nguyen, la société par actions du groupe Thai Tuan, la société de matelas Van Thanh, la société par actions de pharmacie Hau Giang… figurent toutes parmi les lauréats.

Selon les statistiques, ces 519 entreprises lauréates ont d’ores et déjà créé des emplois pour environ 341.560 travailleurs à temps plein et 28.791 travailleurs à temps partiel. -VNA