La 32e Foire commerciale internationale du Vietnam (Vietnam Expo) s’écoulera du 5 au 8 avril à Hanoi.La Foire rassemblera plus de 500 entreprises, venues de 15 pays et territoires. Les 600 stands seront divisés en 4 secteurs: Marques nationales et exportations; Zone de stands internationaux; Électronique - Machines et équipements - Industrie de soutien; Technologie numérique - E-commerce.Vietnam Expo est le salon annuel traditionnel du Vietnam sous le patronage du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Département de la promotion commerciale et la société Vinexad. Depuis plus de 30 ans, Vietnam Expo est devenu une adresse prestigieuse où les entreprises vietnamiennes s'occupent de promouvoir leurs produits, les sociétés étrangères ont l’occasion de découvrir l’environnement d’affaires et d’investissement au Vietnam. -VNA