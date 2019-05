Illustration en 3D de la scène de la cérémonie marquant le 990e anniversaire de la création de la province de Thanh Hoa. Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) - Près de 500 artistes participeront à une cérémonie spéciale à l'occasion du 990e anniversaire de l'établissement de la province de Thanh Hoa (Nord) prévu le 8 mai prochain à la place Lam Son.

La cérémonie sera retransmise en direct sur les chaînes de la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et de la Télévision de la province de Thanh Hoa.



Le programme sera présidé par le metteur en scène Le Quy Duong, qui a déjà dirigé le festival international de feux d'artifice de Da Nang, le festival de Hue, le festival de plage de Nha Trang, le festival de café Buon Ma Thuot, le festival des patrimoines de Quang Nam, le festival de la noix de coco à Ben Tre, le festival de la céramique de Binh Duong, la cérémonie de célébration du 1050e anniversaire de la fondation du Dai Co Viet (ancien nom de Vietnam), etc.



Lors d'une conférence de presse tenue récemment à Hanoï, Le Quy Duong a indiqué que certains genres artistiques particuliers seraient interprétés sur la scène portant sur des symboles emblématiques de la province de Thanh Hoa, notamment le temple Dong Co, la citadelle de la dynastie des Ho, le statut Le Loi et le pont Ham Rong.



Placé sous le thème "Briller avec la nation", le programme sera divisé en trois chapitres : une terre sacrée où sont nés des talents, la tradition héroïque et l’aspiration à la prospérité.

Dans le cadre du programme de 50 minutes, le metteur en scène Le Quy Duong cherchera à présenter une brève introduction sur Thanh Hoa, qui a vu l'apparition précoce de l'homme au Vietnam dans la préhistoire et était un témoin de différentes périodes historiques de la nation.



Lors de cette grande cérémonie, la place Lam Son sera transformée en une scène kaléidoscopique, offrant au public un aperçu sur la tradition, l’histoire, la culture et le développement de Thanh Hoa au fil des siècles grâce à l’utilisation d’effets époustouflants, d’éclairages, de musique et de chorégraphie.

En outre, des formes d’arts folkloriques telles que le tuồng (théâtre classique), le chèo (chant populaire), les spectacles de tambour en bronze, l’invocation rituelle seront également interprétés lors de cette cérémonie.

Le point culminant de la scène sera un tambour de bronze de 15 mètres de diamètre, destiné à rendre hommage au dieu des tambours de bronze qui est adoré à Dong Co, le plus vieux temple de la province de Thanh Hoa. Le dieu des tambours de bronze racontera les récits pour refléter l'établissement et le développement de la localité.



Parmi les célèbres participant à la cérémonie, figurent l’artiste populaire Huong Thom, les chanteurs Trong Tan, Anh Tho, Huyen Trang et Le Anh Dung, ainsi que des artistes du théâtre Lam Son, et des pratiquant d’arts martiaux vietnamiens.



Les artistes de feux d'artifice de Singapour utiliseront près de 3.000 feux d'artifice pour créer une performance colorée et éblouissante.

Le Quy Duong espère que la combinaison d’arts traditionnels et des effets modernes offrira une expérience incroyable au public.



L'artiste Manh Tien, directeur musical du programme, a déclaré qu’à travers les genres artistiques, les jeunes générations comprendront mieux et respecteront la culture, l'histoire et les traditions de leur pays.



"Il devrait avoir plus de programmes sur la culture et l'histoire de la nation comme celui-ci", a-t-il déclaré.



"Maintenant, nous sommes tous prêts pour la performance. Parmi les 500 artistes, beaucoup sont nés à Thanh Hoa et ils sont fiers de se produire lors de la célébration", a-t-il ajouté

Dans le cadre du programme, aura lieu une exposition intitulée "Thanh Hoa – passé et présent" présentant 2.000 documents, photos et objets. –VNA