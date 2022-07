Photo: Vietnamplus

Hanoï (VNA) – Le Comité de gestion des projets ferroviaires a soumis au ministère du Transport le rapport sur l’étude de faisabilité du projet de réparation des gares de quelques lignes ferroviaires au Nord.

Ce projet, qui nécessitera plus de 475 milliards de dongs en provenance du budget d’État, s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025.

Le projet concernera les gares de Gia Lam, de Dong Dang, de Lang Son (ligne Hanoï-Dong Dang), de Can Giang, de Hai Duong, de Vat Cach (ligne Gia Lam-Hai Phong), de Xuan Giao (ligne Yen Vien-Lao Cai). L’approbation du projet et le travail de conception devraient être achevés en 2022 et la sélection du maître d’ouvrage et la mise en chantier, entre 2023 et 2025.

Photo: daidoanket.vn

Le Comité de gestion prévoit de mobiliser environ 8,4 milliards de dongs en 2022 en faveur du projet, 143 milliards en 2023, 190 milliards en 2024 et 134,3 milliards de dongs en 2025. -VNA