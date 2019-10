Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministère des Communications et des Transports, les Comités populaires de Hô Chi Minh-Ville et Tây Ninh (Sud) ont organisé samedi 26 octobre une conférence à Hô Chi Minh-Ville afin de signer un plan de coordination pour la construction de l’autoroute reliant Hô Chi Minh-Ville à Môc Bài.

Vue de la conférence, le 26 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : NDEL

L’autoroute, qui est mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat public-privé, reliera la mégapole du Sud à la porte frontalière internationale de Môc Bai dans la province de Tây Ninh. Les travaux seront réalisés en deux phases et coûteront près de 10.700 milliards de dôngs (459,36 millions de dollars).La première phase impliquera la construction de deux sections distinctes de l’autoroute. La première consistera en une section de 33 km reliant Hô Chi Minh-Ville au district de Trang Bang, dans la province de Tây Ninh, qui comportera quatre voies, avec une vitesse maximale de circulation de 120 km/heure.La deuxième section, de Trang Bang à Môc Bài, mesurera 20,5 km de long et comportera quatre voies permettant une vitesse conçue de 80 km/heure. Une fois les deux tronçons terminés, la deuxième phase de construction étendra l’autoroute de six à huit voies.Le projet d’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài répondra aux besoins de transport de la région et s’intégrera au réseau routier national.En particulier, l’autoroute va réduire le temps de trajet entre Hô Chi Minh-Ville et Môc Bài et renforcer la connexion entre la région économique clé du Sud et le Corridor économique Est-Ouest comprenant le Myanmar, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge et le Vietnam. - VNA