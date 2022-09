Les fruits du dragon du Vietnam sont très bien exportés en Chine. Photo: kinhtedothi

Hanoï (VNA) - La Chine a dépensé près d'un milliard de dollars pour importer des légumes et fruits au Vietnam au cours des huit premiers mois de cette année, selon le Département général des Douanes.



En août dernier, les exportations de fruits et légumes du Vietnam ont retrouvé une forte dynamique de croissance, atteignant près de 273 millions de dollars pour une hausse de 19,7% par rapport à la même période de l'an dernier. Cependant, depuis janvier, les exportations nationales de ces produits n'ont rapporté que 2,2 milliards de dollars, en baisse de 12,8% en glissement annuel.



Avec 44,1% de la valeur totale, la Chine est demeurée le plus grand importateur. Cependant, lors de ces 8 premiers mois, ce marché a fortement diminué ses achats des fruits et légumes du Vietnam, de 32,4% en glissement annuel. Concernant le premier débouché du Vietnam en la matière, selon les experts, l'exportation de légumes et de fruits du Vietnam sur ce marché dans les mois prochain ne serait pas facile lorsqu’il continue de mettre en œuvre la stratégie "Zéro-Covid".



Ces 8 premiers mois, une croissance considérable a été observée sur les marchés comme les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande... La perspective d'exportation des fruits et légumes vers ces marchés continuera d'être positive d’ici la fin d’année lorsque la saison des fêtes approche et que la demande augmente.-CPV/VNA