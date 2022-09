Étudiantes de l'Université du Minnesota Crookston (États-Unis) - qui a un programme conjoint avec l'Université des sciences sociales et humaines (Université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville) - Photo : UMC

Hanoï (VNA) – Selon les statistiques du Département de la coopération internationale (ministère de l'Éducation et de la Formation), actuellement, les universités du pays mettent en œuvre plus de 400 programmes de formation universitaire conjoints avec d’autres pays.

Jusqu’à la fin 2021, le Vietnam a compté 605 projets d’investissement direct étranger en vigueur dans le domaine de l'éducation, cumulant plus de 4,57 milliards de dollars, soit une augmentation de 321 projets et de 3,5 milliards par rapport aux niveaux enregistrés il y a cinq ans. Plus de 91% des projets sont implantés à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

Au cours de l'année scolaire 2020-2021, parmi plus de 3.800 établissements éducatifs privés, le nombre d'établissements bénéficiant des investissements étrangers, a représenté 17 %.

En tête des pays et territoires ayant des programmes de formation conjoints avec le Vietnam figurent le Royaume-Uni (101 programmes), les États-Unis (59 programmes), la France (53 programmes), l'Australie (37 programmes) et le Royaume-Uni (37 programmes), la République de Corée (27 programmes).

La politique de coopération et d’investissement dans l’éducation permet au Vietnam d’améliorer la qualité de ses programmes de formation et d’améliorer sa position sur le classement mondiale en termes d’éducation, selon le vice-ministre de l’Education et de la Formation, Nguyen Van Phuc.

Le gouvernement encourage et crée des conditions favorables aux investisseurs vietnamiens et étrangers dans l’éducation, a-t-il souligné. -VNA