Photo d'illustration : TCTC



Hanoï (VNA) - Dans un récent rapport du gouvernement, les paiements sans numéraire ont continué d'enregistrer un taux de croissance élevé au cours des 9 premiers mois de 2021.



Plus précisément, par rapport à la même période en 2020, 435,25 millions de transactions ont été menées via Internet pour une valeur de 22,78 millions de milliards de dongs, en hausse de 54,1 % en quantité et de 30,7 % en valeur; 1.193,9 millions de transactions pour une valeur de plus de 13,5 millions de milliards de dongs ont été réalisées via mobile, soit 74,98 % en quantité et 93,69 % en valeur.



Toujours dans ce rapport, le gouvernement a reconnu que les activités de paiement sans espèces pour les services publics au Vietnam ont apporté des changements importants, avec des améliorations considérables à la fois en termes d'échelle de paiement et de qualité.



À l'heure actuelle, plus de 90 % des transactions de paiement d'impôts des entreprises dans les provinces et les villes gérées au niveau central sont effectuées par l'intermédiaire des banques. Les gens ont pu effectuer des paiements par l'intermédiaire des banques pour les factures d'électricité dans tout le pays. 42% des établissements d'examen et de traitement médicaux ont mis en place un paiement non monétaire pour les services médicaux. 42% des bénéficiaires de pensions, de prestations d'assurance sociale et d'allocations de chômage à l'échelle nationale sont payés via des comptes personnels.



Cependant, en plus de l'explosion des paiements sans espèces, les activités de fraude sont également devenues de plus en plus complexes ces dernières années et se déroulent dans tout le pays.



Selon les représentants des banques, pour assurer la sécurité et la sûreté des activités de paiement, il est nécessaire de coordonner les nombreuses parties concernées. -CPV/VNA

