Photo d'illustration/tapchitaichinh

Hanoi (VNA) - Selon les données du Département général des douanes, au cours des huit premiers mois de 2022, le Vietnam a exporté pour plus de 35,6 milliards d’USD vers la Chine, en hausse de 6,7% par rapport à la même période de l'an dernier.En tête figurent les téléphones et composants avec 8,9 milliards d’USD, e 11,3 % en glissement annuel et représentant 25,1 % du total, devant les ordinateurs, produits électroniques et composants avec 7,6 milliards d’USD, 15,9%, et 21,6% du total.Les groupes de produits connaissant une augmentation du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l'année dernière comprennent les appareils photo, caméscopes et composants ( 54,2 %), les produits aquatiques ( 82,7 %), les aliments pour animaux et matières premières ( 24,7 %).La Chine est aussi un grand débouché pour les produits agricoles vietnamiens, notamment produits aquatiques, fruits et légumes, café, thé, riz, manioc, produits en caoutchouc…Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Chine demeure un marché prometteur du Vietnam, avec ses plus de 1,4 milliard d'habitants, soit 18,7 % de la population mondiale, et ses forts besoins d'importer des biens en particulier des produits agricoles et aquatiques.La Chine est également le premier marché d'importation du Vietnam. Au cours des huit premiers mois de 2022, la Chine a représenté 33,1 % des importations nationales, avec 81,75 milliards d’USD. - CPV/VNA