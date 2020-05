La porte-frontière de Lao Cai

Lao Cai (VNA) – Depuis le début de l'année jusqu'au 26 mai, 343.190 tonnes de produits agricoles ont été exportés via la porte-frontière de Lao Cai dans la province éponyme, atteignant un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 204 millions de dollars.

Notamment, depuis le début de la saison de litchi de 2020, 6.466 tonnes de litchis ont été expédiés via la porte-frontière de Lao Cai, en hausse de 37% en variation annuelle, avec un chiffre d’affaires de plus de 3,6 millions de dollars (+39%).

Outre le litchi, d'autres produits agricoles du Vietnam exportés vers la Chine ont également maintenu une bonne croissance dont les fruits du dragon, avec 178.353 tonnes et près de 118 millions de dollars; les bananes, 17.688 tonnes et 2,5 millions de dollars; les mangues, 42.161 tonnes et 54,2 millions de dollars; les pastèques, plus de 12.000 tonnes et plus de 12 millions de dollars.

Ces derniers temps, le comité de gestion de la zone économique frontalière de Lao Cai a mis en œuvre de nombreuses mesures synchrones pour faciliter les activités d'import-export à la porte-frontière de Lao Cai.

Grâce à cela, les activités d'import-export à la porte-frontière de Lao Cai sont relativement stables même pendant la pandémie de COVID-19. Au cours des cinq premier mois de l’année, le chiffre d'affaires d'import-export a atteint plus de 478 millions de dollars dont près de 224 millions de dollars provenant de l'importation. –VNA