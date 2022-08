Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Plus de 327.000 emplois ont été créés pour les ouvriers à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, les deux plus grandes villes du Vietnam, au cours des sept premiers mois de 2022.

Le Département du travail, des invalides et des affaires sociales de Hanoi a annoncé 137.300 créations d’emplois entre janvier et juillet, soit 85,8% de l’objectif annuel et une hausse de 23,2% par rapport à la même période de l’an dernier. Rien qu'en juillet, Hanoi a créé des emplois à 18.400 travailleurs.

Plus de 35.500 personnes ont bénéficié d’allocations d'assurance-chômage, avec un montant total de 932,7 milliards de dôngs (39,9 millions de dollars).

Entre-temps, Hô Chi Minh-Ville a créé des emplois à 26.790 travailleurs en juillet, portant le nombre total au cours des sept premiers mois à plus de 189.700, en hausse de 11,1 % en glissement annuel. -VNA