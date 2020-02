La vieille ville de Hoi An attire un grand nombre de touristes étrangers. Photo: qdnd.vn



Quang Nam (VNA) - Le Comité populaire de la province de Quang Nam (Centre) vient d'approuver un plan de gestion du patrimoine culturel mondial de la vieille ville de Hoi An pour la période 2020-2025, orientations pour 2030.

Ce plan nécessitera un investissement de 253 milliards de dongs (10,88 millions de dollars), dont 200 milliards destinés à la restauration d'ouvrages spéciaux, d'anciennes maisons, de paysages fluviaux, etc.

En outre, les autorités locales mobiliseront d’autres ressources au service de la conservation et du développement des valeurs de la vieille ville de Hoi An.

La vieille ville de Hoi An est située dans la province de Quang Nam, au centre du Viet Nam, sur la rive nord de l’embouchure du fleuve Thu Bon. Le bien inscrit s’étend sur 30 ha et dispose d’une zone tampon d’une superficie de 280 ha. Il est un exemple extrêmement bien préservé des petits ports marchands qui, entre le XVe et le XIXe siècle, ont commercé au long cours tant avec les pays du sud-est et de l’est de l’Asie qu’avec le reste du monde. Son déclin, à la fin du XIXe siècle, a permis de conserver à un très haut degré d’authenticité son tissu urbain traditionnel.

La ville est un reflet du mélange des cultures indigènes et étrangères (principalement chinoises et japonaises et, plus tardivement, européennes) qui a donné naissance à ce vestige unique.-VNA