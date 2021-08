Hanoi, 2 aôut (VNA) - Le gouvernement a complété 5.100 milliards de dongs (221,6 millions de dollars) de la réserve budgétaire de l'État de 2021 pour l'estimation des dépenses budgétaires du ministère de la Santé pour acheter du matériel, des fournitures, des produits biologiques, chimiques et des médicaments pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Photo : VNA

Cette décision a été signé le 1er août par le vice-Premier ministre Le Minh Khai.

La gestion, l'utilisation, le paiement de ce fonds supplémentaires doivent être conformes à la réglementation et assurer la transparence, l'économie et l'efficacité.

Le ministère de la Santé est chargé de décider de l'utilisation des fonds en fonction de l'évolution de la prévention et du contrôle de la pandémie et conformément aux exigences professionnelles de chaque période.

Le ministère de la Santé gère et utilise les fournitures, équipements, produits biologiques, chimiques et médicaments conformément à la réglementation, aux bonnes finset et sujets appropriés, et de manière opportune, efficace, économique et appropriée avec la prévention épidémique et le travail et les orientations de prévention et de contrôle de la pandémie et la direction du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Le Vietnam a enregistré 157.507 cas de COVID-19 à 6 heures du matin le 2 août. Le nombre d'infections lors de la nouvelle vague pandémique qui a commencé dans le pays le 27 avril a atteint 153.672, avec 40.383 patients guéris. – VNA