Binh Thuân (VNA) - 2023 sera une année effervescente pour Binh Thuân (Centre), province organisatrice de l’Année nationale du tourisme, placée sous le thème : “Binh Thuân - Convergence verte”. Plus de 200 événements et activités au niveau tant national que local sont au programme.

Gâtée par la nature, Binh Thuân dispose d'atouts pour développer divers types de produits et services touristiques. Photo: VNA

L’Année nationale du tourisme est un événement touristique, culturel et socio-économique d’envergure nationale et internationale. Cette plus grande manifestation annuelle du tourisme vietnamien est également une opportunité d’attirer les voyageurs en promouvant l’image, les valeurs culturelles tangibles et intangibles, les ressources naturelles et les produits touristiques du pays. Elle permet aussi de renforcer fortement les liens entre les localités pour le développement du secteur.

“Après la maîtrise de l’épidémie de COVID-19, le Vietnam entre dans une nouvelle normalité avec une ouverture complète. Dans ce contexte favorable, le tourisme national a recommencé à prospérer. Les activités et événements s’animent dans les principaux centres touristiques à travers le pays”, a déclaré Doàn Van Viêt, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Potentiel de développement

Afin de promouvoir le rôle de Binh Thuân en tant que moteur du développement de l’industrie sans fumée dans le Centre méridional, cette province a été choisie comme hôte pour l’organisation de l’Année nationale du tourisme 2023 sur le thème “Binh Thuân - Convergence verte”. “Cet événement aidera à faire rayonner les valeurs et les potentiels du tourisme de Binh Thuân et du Vietnam en général, contribuant à atteindre l’objectif d’en faire un secteur économique clé”, a estimé le vice-ministre Doàn Van Viêt.

Possédant un littoral de 192 km, l’île de Phú Quý, la zone touristique nationale de Mui Né, les ressources naturelles et humaines diversifiées, un environnement naturel favorable, Binh Thuân dispose d’atouts pour développer divers types de produits et services touristiques. Par exemple : le tourisme aventureux, la découverte de la faune et de la flore maritimes, les sports aquatiques et le tourisme spirituel, entre autres.

Binh Thuân est riche en ressources touristiques avec de nombreux sites historiques, culturels et fêtes traditionnelles aux niveaux national et provincial...

Elle compte actuellement près de 900 établissements d’hébergement avec plus de 17.000 chambres, dont 45 hôtels et resorts de 3 à 5 étoiles dotés de près de 5.000 chambres ; 13 voyagistes, dont 8 agences internationales.

Marchés prometteurs

En 2019, la province a accueilli plus de 6,4 millions de visiteurs, les recettes touristiques ont atteint 15.200 milliards de dôngs, contribuant pour 10-12% au PIB local. Après deux ans d’épidémie, le nombre de voyageurs en 2022 est estimé à plus de 5 millions, et les recettes touristiques, à 12.800 milliards de dôngs. Pour l’Année nationale du tourisme 2023, Binh Thuân table sur 6,5 millions de visiteurs.

D’après Nguyên Lan Ngoc, directrice adjointe du Service provincial du tourisme, Binh Thuân cherche toujours à diversifier ses marchés et produits touristiques.

“Dès 2022, nous avons mis en place des activités de promotion du tourisme lors des foires internationales telles que le London World Travel Fair, le Festival du tourisme et de la culture du Vietnam en République de Corée... En 2023, nous travaillerons étroitement avec l’Administration nationale du tourisme pour bien organiser l’Année nationale du tourisme et promouvoir le secteur local lors d’événements internationaux”, a-t-elle informé.

Selon Hà Van Siêu, directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme, les deux provinces voisines de Binh Thuân et Ninh Thuân sont associées à la culture cham. Ce qui convient très bien au marché indien. C’est une opportunité pour les investisseurs d’y attacher des produits du tourisme culturel.

“Dans l’immédiat, le tourisme national vise l’Inde et le Moyen-Orient, des marchés qualifiés de très prometteurs”, a-t-il indiqué.

Convergence verte

Selon le comité d’organisation, l’Année nationale du tourisme 2023 “Binh Thuân - Convergence verte” comptera plus de 200 événements, dont 13 activités à l’échelle nationale seront orchestrés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que d’autres ministères et services au niveau central.

La ville de Phan Thiêt, chef-lieu de la province de Binh Thuân (Centre), est très connue comme une belle station balnéaire.

La province est chargée d’organiser une trentaine d’événements et activités culturels, sportifs et touristiques d’envergure interprovinciale, nationale et internationale qui se dérouleront tout au long de l’année.

En même temps, 164 manifestations en réponse à l’Année nationale du tourisme 2023 seront orchestrées par 41 autres provinces et villes de ressort central.

Point d’orgue : la cérémonie de lancement de l’Année nationale du tourisme 2023 “Binh Thuân - Convergence verte” sera associée à la Fête du compte à rebours pour accueillir la nouvelle année, tenue dans la soirée du 31 décembre 2022 dans la rue Nguyên Tât Thành, ville de Phan Thiêt, chef-lieu de la province.

La cérémonie d’inauguration officielle de l’Année nationale du tourisme 2023 aura lieu en mars prochain.

La cérémonie de remise des prix du concours “Aspiration du Vietnam : faire de Phan Thiêt une destination du tourisme MICE et de bien-être de premier rang mondial d’ici 2045” devrait avoir lieu en septembre 2023.

La cérémonie de clôture de l’Année nationale du tourisme 2023 et d’accueil de la nouvelle année 2024 est prévue le 30 décembre.

Placées sous le thème “Convergence verte”, les activités se concentreront sur les produits verts et l’énergie propre, la promotion du patrimoine culturel et des bonnes valeurs traditionnelles du Vietnam, vers une croissance verte, un développement du tourisme durable.

“Nous espérons qu’à travers l’Année nationale du tourisme 2023, les valeurs et les potentiels touristiques de la province et du pays en général seront convergents et promus efficacement, contribuant à faire briller le Vietnam sur la carte du monde”, a conclu le vice-ministre Doàn Van Viêt. -CVN/VNA