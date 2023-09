Cérémonie d'ouverture. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) - La cérémonie d’ouverture de la conférence sur l'offre et la demande de biens et le Salon de l'industrie et du commerce du Sud-Est - Binh Duong 2023, a eu lieu le 6 septembre dans la province méridionale de Binh Duong.



Il s'agit d'un événement national pour la promotion du commerce en 2023, dirigé par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Comité populaire de la province de Binh Duong.



Le Salon de l'industrie et du commerce du Sud-Est - Binh Duong 2023 comprend environ 300 stands de 200 entreprises en provenance d’une trentaine de provinces et grandes villes du pays.



La conférence sur l'offre et la demande de biens et le Salon de l'industrie et du commerce du Sud-Est - Binh Duong 2023, se poursuivent jusqu’au 10 septembre.-VNA