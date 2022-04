Logo des SEA Games 31

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a décidé le 1er avril d’accorder 449 milliards de dôngs supplémentaires (plus de 19 millions de dollars) pour bien organiser les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Cette somme, tirée du budget de l’Etat, sera octroyée à 4 ministères et agences du ressort central, à Hanoi et 11 villes et provinces au niveau central.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront à Hanoi et dans 11 villes et provinces du 12 au 23 mai. Ils comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devraient attirer environ 10.000 participants.

L’événement devrait créer un terrain de jeu équitable vers une Asie du Sud-Est plus forte et permettre au Vietnam de promouvoir son homme et sa culture. – VNA