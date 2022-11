Photo: thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - Plus de 13.000 nouvelles entreprises ont vu le jour pour un capital total de plus de 106.900 milliards de dongs, en hausse de près de 14% sur un mois, selon l’Office général des statistiques.

Ce mois-ci, 52.700 ont repris leurs activités (+49%), portant le nombre total d’entreprises rouvertes à près de 178.500, +38,3%.

Selon l'Office général des statistiques, au cours des 10 premiers mois de cette année, l'analyse par secteurs montre que 1.684 entreprises ont été créées dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche, +5,1%; plus de 31.000 dans l'industrie et la construction, +23,3% et près de 93.100 dans les services, +39,1%.

En 10 mois, 66.400 entreprises ont suspendu leurs activités pour une durée déterminée, +36,9%; 40.300 ont cessé leurs activités et entamé les procédures de dissolution, +15,2%; 1.400 ont clôturé ces procédures, +13,4%. Ainsi, 12.200 entreprises par mois en moyenne se sont retirées du marché.

Le ministère du Plan et de l’Investissement ont indiqué que les activités des entreprises au Vietnam avaient commencé à se redresser, montant le soutien des habitants et entreprises envers la transformation par le gouvernement de la stratégie de prévention et de lutte contre le COVID-19 à une adaptation sûre et flexible et à un contrôle efficace du virus.

Il est nécessaire d’améliorer l’environnement des affaires et de favoriser l’accès des entreprises aux prêts de fonds pour accélérer leur redressement dans les derniers mois de l’année, a estimé le professeur associé et docteur Nguyen Thuong Lang à l’Université nationale de l’économie de Hanoï.

De son côté, la directrice de la SARL Tinh Hoa Quan Tri, Do Hoa a suggéré au gouvernement de promouvoir les dépenses publiques pour créer des emplois, accélérer des activités de production et d’affaires ainsi que maintenir le rythme de relance post-pandémique. -VNA