Hanoi (VNA) - Le Vietnam a enregistré une baisse du nombre de sociétés nouvellement créées en novembre, a annoncé le Département général des statistiques (OSG).

Au total, 11.637 nouvelles entreprises ont été enregistrées ce mois-ci pour un capital total de 118.400 milliards de dongs (5,08 milliards de dollars), en baisse de 10,5% et 22% respectivement par rapport au mois précédent.

Au cours des onze derniers mois, plus de 121.000 entreprises ont été créées, pour un capital nouvellement enregistré de plus de 1.200 milliards de dongs (51,45 millions de dollars) et un capital supplémentaire de près de 2.200 milliards de dongs (94,33 millions de dollars).

Près de 31.870 compagnies ont repris leurs activités au cours de la période allant de janvier à novembre, en hausse de 30,9% par rapport à la même période de l’année dernière. Ces entreprises à nouveau opérationnelles ont porté le nombre total d’entreprises à 153.100.

Cependant, le nombre d'entreprises ayant suspendu et dissous leurs activités a augmenté au cours de la période, augmentant de 49,3% et de 37,4%, pour atteindre plus de 83.100 et 14.800 respectivement. La plupart des entreprises dissoutes étaient celles dont le capital était inférieur à 10 milliards de dongs. –VNA